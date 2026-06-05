Украинские власти попросили Европу ввести ограничения для граждан Украины. Фото:

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Українська влада просить Європу запровадити обмеження для громадян України, які тікають від війни.

Чиновники з України попросили лідерів Європейського Союзу внести зміни у документ, які стосуються обмеження захисту чоловіків з України у віці від 23 до 60 років. Київ наполягає на виключення українських чоловіків мобілізаційного віку з-під дії директиви. Про це заявив єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер, пише видання DW.

Це також те, що просять нас зробити українці, — сказав він.

За його словами, представники ЄС вже слухали представників Чехії, країн Балтії, Польщі, Німеччини, Австрії. Саме ці країни прийняли найбільше українців, які тікали від війни.

Тим часом заступник міністра з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес заявив, що усі члени Євросоюзу згодні з тим, що дію директиви про тимчасовий захист для українців слід продовжити до березня 2028 року. Однак є багато держав, що виступають за «зміни в охопленні захисту за певних умов».

А найближчими тижнями Європейська комісія представить пропозицію щодо подальшого тимчасового захисту для українських біженців.

Нагадаємо, представник Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ Корінна Улльріх заявив, що країни-члени ЄС досягли згоди щодо необхідності продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців після березня 2027 року. Однак європейці дійсно обговорюють зміну правил для українських чоловіків мобілізаційного віку і тих, хто виїхав з України нелегально.

За обмеження тимчасового захисту в Євросоюзі для українських чоловіків, які підлягають мобілізації за віком, виступають Німеччина, Швеція, Польща та Австрія.

Джерело: DW