Субсидии в Украине монетизируют. Фото: Build Portal

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Racurs.ua

Жилищные субсидии украинцам будут предоставлять в денежной форме. Правила назначения помощи в уплате коммунальных платежей остаются неизменными, меняется только алгоритм ее выплаты.

Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, постановление о монетизации льгот и субсидий было одобрено на заседании правительства 27 декабря и будет проходить в три этапа.

Так, с 1 января 2019 года участвовать в монетизации льгот и субсидий будут те семьи, которые обратятся за помощью впервые. Субсидия от государства будет поступать на их персональный аккаунт в «Ощадбанке». Банк будет рассчитываться за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг и сразу отправлять гражданам СМС о том, сколько им осталось доплатить за коммуналку.

Семьи, которые участвуют в монетизации, не должны будут ежемесячно оплачивать отдельно каждый вид услуг. Часть услуг в пределах выделенной субсидии будет оплачивать государство через «Ощадбанк». Пользователям нужно будет лишь доплатить вторую часть счета.

«Скажем, домохозяйству выделена субсидия на газ, воду, электроэнергию в общем размере 1 тыс. 500 грн. А сумма всех коммунальных платежей составляет 2 тыс. грн. „Ощадбанк“ перечислит 1 тыс. 500 субсидийных грн поставщикам услуг и проинформирует семью субсидианта о том, что ему осталось доплатить за коммуналку 500 грн», — привели пример действия нововведения в пресс-службе министерства.

В ведомстве добавили, что с 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период.

Уже с 1 октября следующего года заработает полномасштабная монетизация. Каждый получатель жилищной субсидии, будет получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено.

Напомним, Министерство социальной политики рекомендовало перечислять средства для монетизации субсидий на счета в «Ощадбанке».