Субсидії в Україні монетизують. Фото: Build Portal

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Racurs.ua

Житлові субсидії українцям надаватимуть у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними, лише змінюється алгоритм її виплати.

Як повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики України, постанова про монетизацію пільг та субсидій була схвалена на засіданні уряду 27 грудня й відбуватиметься в три етапи.

Так, з 1 січня 2019 року участь у монетизації пільг і субсидій братимуть ті сім’ї, які звернуться за допомогою вперше. Субсидія від держави надходитиме на їх персональний обліковий запис в «Ощадбанку». Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних послуг та одразу надсилатиме громадянам СМС про те, скільки їм залишилося доплатити за комуналку.

Сім’ї, які беруть участь в монетизації, не повинні будуть щомісяця оплачувати окремо кожен вид послуг. Частину послуг в межах виділено субсидії оплачуватиме держава через «Ощадбанк». Користувачам потрібно буде лише доплатити другу частину рахунку.

«Скажімо, домогосподарству виділена субсидія на газ, воду, електроенергію у загальному розмірі 1 тис. 500 грн. А сума всіх комунальних платежів складає 2 тис. грн. „Ощадбанк“ перерахує 1 тис. 500 субсидійних грн надавачам послуг та поінформує сім’ю субсидіанта про те, що йому залишилося доплатити за комуналку 500 грн», — навели приклад дії нововведення в прес-службі міністерства.

У відомстві додали, що з 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період.

Вже з 1 жовтня наступного року запрацює повномасштабна монетизація. Кожен одержувач житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики рекомендувало перераховувати кошти для монетизації субсидій на рахунки в «Ощадбанку».