Скандального блогера Сороченка облили сечею у суді та арештували із заставою у 40 тис. грн, скріншот відео

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Скандального блогера Артура Сороченка сьогодні облили сечею у суді та арештували із заставою у 40 тис. грн. У Хмельницькому суді йому 18 серпня обирали запобіжний захід.

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До міськрайонного суду прийшло чимало активістів та поліції. Засідання було закритим. Суд арештував Сороченка до 1 жовтня із можливістю внесення застави — 40 тис. 140 грн.

Блогер вибачився перед усіма бійцями ООС та їхніми матерями і заявив, що підтримує територіальну цілісність України.

Дружина Сороченка розповіла, що під час конфлікту боєць спровокував її чоловіка. Також сказала, що до їхнього помешкання у Бердичеві приїжджали 16 людей з Хмельницького, які побили у їхньому будинку вікна та розбили камеру відеоспостереження.

Коли блогера виводили із судової зали, згори на нього полилася сеча. Її зі шприців випустили активісти громадської організації «Фенікс». Люди поводилися агресивно і лаялися, вигукували на адресу Сороченка гасла. Один із присутніх намагався накинутися на арештованого.

Відео із суду містить лайку:

Активісти і бійці полку «Азов» утворили блогеру коридор ганьби на виїзді із заднього двору суду. Конвой із Сороченком дорогою до СІЗО супроводжували десятки правоохоронців спецпідрозділу ТОР та патрульні.

Нагадаємо, що у Хмельницькому Сороченко зажив поганої слави, бо в липні кілька разів вдарив колишнього бійця, а також знімав неоднозначні відео. Затримали Сороченка, проти якого відкрили справу за статтею «Хуліганство», 17 серпня у Миколаєві.