Росія продовжує заставляти Донбас царськими пам’ятниками, фото — Громадське

https://racurs.ua/ua/n125688-rosiya-prodovjuie-zastavlyaty-donbas-carskymy-pam-yatnykamy.html

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Московський фонд «Відродження» планує встановити в Куйбишевському районі Донецька пам’ятник на честь останнього російського царя Миколи II.

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Пам’ятник з’явиться в кінці серпня — початку вересня на території поки недобудованого храму на честь Святих Царствених Мучеників в селищі Гірник, повідомляють «Новини Донбасу».

Засновник московського фонду «Відродження» Михайло Блінніков розповів, що встановити пам’ятник російському царю попросив священик Свято-Володимирського храму УПЦ Московського патріархату Віктор Педченко.

Пам’ятник встановлять спільно з проектом «Алея Російської Слави». Його партнер, скульптор Михайло Мердюков, готовий безкоштовно встановлювати на території РФ та інших держав бюсти громадян, які прославили Росію.

За рік існування фонду «Відродження» спільно з «Алеєю Російської Слави» в Донецьку встановили пам’ятник святителю Луці, преподобному Сергія Радонезькому і царевичу Олексію, синові Миколи II.

Фонд «Відродження» зареєстрували в Москві у червні 2018 року.