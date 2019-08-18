Россия продолжает заставлять Донбасс царскими памятниками, фото — Громадське

https://racurs.ua/n125688-rossiya-prodoljaet-zastavlyat-donbass-carskimi-pamyatnikami.html

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Московский фонд «Возрождение» планирует установить в Куйбышевском районе Донецка памятник в честь последнего русского царя Николая II.

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Памятник появится в конце августа — начале сентября на территории пока недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк, сообщают «Новости Донбасса».

Основатель московского фонда «Возрождение» Михаил Блинников рассказал, что установить памятник русскому царю попросил священник Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата Виктор Педченко.

Памятник установят совместно с проектом «Аллея Российской Славы». Его партнер, скульптор Михаил Мердюков, готов бесплатно устанавливать на территории РФ и других государств бюсты граждан, прославивших Россию.

За год существования фонда «Возрождение» совместно с «Аллеей Российской Славы» в Донецке установили памятник святителю Луке, преподобному Сергию Радонежскому и царевичу Алексею, сыну Николая II.

Фонд «Возрождение» зарегистрировали в Москве в июне 2018 года.