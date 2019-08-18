Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В боях с Иловайск воевало 300 единиц военной техники РФ, фото — Фраза

В боях за Иловайск воевало 300 единиц военной техники РФ — расследование

18 авг 2019, 20:56
999

В Великобритании появилось новое расследование относительно участия РФ в войне на Донбассе. Специальная программа проанализировала 2,5 тыс. часов видео на YouTube и расследователи насчитали 300 единиц российской военной техники в боях за Иловайск.

Loading...

Новые доказательства участия россиян в войне на Донбассе сообщила группа расследователей Forensic Architecture.

Исследование провели с помощью многочисленных снимков со спутников, на которых зафиксировали колонны российской военной техники на территории Украины, в частности, танки Т-72Б3, которые в то время использовались только армией РФ.

Помогли расследователям и многочисленные видео, которые выкладывали в YouTube жители оккупированных ныне регионов в период боев. Программа искала кадры, на которых с высокой долей вероятности могла быть изображена военная техника.

Таким образом удалось зафиксировать показания о 300 единицах российской бронетехники в районе Иловайска. Обнаруженные данные используют в качестве доказательств при рассмотрении иска Украины против России в Европейском суде по правам человека.

Напомним, что в конце августа 2014 года украинские Вооруженные силы попали в окружение под Иловайском. Регулярные части ВС РФ вошли в Украину и обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы. Тогда погибли около полутысячи украинских военных и правоохранителей, более 100 попали в плен, а 158 считаются пропавшими без вести.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

В Гонконге на улицы вышли до двух миллионов человек: зрелищные фото акции протеста

В Гонконге сотни тысяч горожан в воскресенье продолжили протестные выступления. Организаторы акции протеста сообщили, что митинг 18 августа собрал 1,7 млн человек. Предполагалось, что на улице выйдет только 300 тыс. манифестантов

Новости мира
20:12

Пограничники со стрельбой остановили автомобиль на границе с Румынией, есть раненый

На Буковине пограничники открыли огонь по внедорожнику, который пытался прорваться через украино-румынскую границу. В результате инцидента один человек получил ранения

Правовые новости
12:04
Новости партнеров
Загрузка...