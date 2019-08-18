В боях с Иловайск воевало 300 единиц военной техники РФ, фото — Фраза

https://racurs.ua/n125687-v-boyah-za-ilovaysk-voevalo-300-edinic-voennoy-tehniki-rf-rassledovanie.html

Ракурс

В Великобритании появилось новое расследование относительно участия РФ в войне на Донбассе. Специальная программа проанализировала 2,5 тыс. часов видео на YouTube и расследователи насчитали 300 единиц российской военной техники в боях за Иловайск.

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Новые доказательства участия россиян в войне на Донбассе сообщила группа расследователей Forensic Architecture.

Исследование провели с помощью многочисленных снимков со спутников, на которых зафиксировали колонны российской военной техники на территории Украины, в частности, танки Т-72Б3, которые в то время использовались только армией РФ.

Помогли расследователям и многочисленные видео, которые выкладывали в YouTube жители оккупированных ныне регионов в период боев. Программа искала кадры, на которых с высокой долей вероятности могла быть изображена военная техника.

Таким образом удалось зафиксировать показания о 300 единицах российской бронетехники в районе Иловайска. Обнаруженные данные используют в качестве доказательств при рассмотрении иска Украины против России в Европейском суде по правам человека.

Напомним, что в конце августа 2014 года украинские Вооруженные силы попали в окружение под Иловайском. Регулярные части ВС РФ вошли в Украину и обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы. Тогда погибли около полутысячи украинских военных и правоохранителей, более 100 попали в плен, а 158 считаются пропавшими без вести.