В Гонконге на улицы вышли до двух миллионов человек фото - AP

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Ракурс

Примерно 1,7 млн человек в воскресенье вышли на улицы Гонконга и приняли участие в массовом антиправительственной акции протеста на острове.

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Такую цифру озвучил журналистам представитель организаторов демонстрации с продемократического движения «Гражданский фронт за права человека» Джимми Шам, сообщает BBC.

Мы еще до конца не подсчитали число людей, которые растянулись от района Козуэй-Бэй к Централу (деловой центр Гонконга — «Ракурс»). Поэтому думаем, что на самом деле количество участников превысило 1,7 млн человек, — сообщили в координационном центре движения.

Организаторы митинга изначально рассчитывали собрать не менее 300 тыс. манифестантов. Но людей не сдержал и сильный дождь, который продолжался в городе в течение всего дня.

После шествия многие участники начали расходиться по домам и направились к ближайшим станциям метро. Однако отдельные группы протестующих продолжают блокировать район Адмиралти, в котором сосредоточены основные правительственные здания. Полиция пока воздерживается от разгона собравшихся.

В последние 10 недель массовых манифестаций в Гонконге происходили столкновения с полицией, но в эти выходные дни пока не было актов насилия ни со стороны протестующих, ни со стороны полиции.

Протесты были вызваны намерением властей принять закон об экстрадиции правонарушителей из Гонконга в Пекин. Манифестанты добились отказа администрации Гонконга от законопроекта об екстрадиции, но требования демонстрантов к власти КНР о прекращении давления на Гонконг продолжают звучать каждую неделю.

Власти КНР обвинили протестующих в связях с террористами, из Пекина раздаются все более решительные предупреждения и призывы к прекращению манифестаций.