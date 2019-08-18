У Гонконзі на вулиці вийшло до двох мільйонів людей, фото — AP

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Ракурс

Приблизно 1,7 млн ​​осіб у неділю вийшли на вулиці Гонконгу і взяли участь у масовій антиурядової акції протесту на острові.

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Таку цифру озвучив журналістам представник організаторів демонстрації з продемократичного руху «Громадянський фронт за права людини» Джиммі Шам, повідомляє Бі-бі-сі.

Ми ще до кінця не підрахували число людей, що розтягнулися від району Козуей-Бей до Централа (діловий центр Гонконгу — «Ракурс»). Тому думаємо, що насправді кількість учасників перевищила 1,7 млн ​​осіб, — повідомили в координаційному центрі руху.

Організатори мітингу спочатку розраховували зібрати не менше 300 тис. маніфестантів. Але людей не стримав і сильний дощ, який тривав у місті впродовж всього дня.

Після ходи багато учасників почали розходитися по домівках і попрямували до найближчих станцій метро. Однак окремі групи протестувальників продовжують блокувати район Адміралті, у якому зосереджено основні урядові будівлі. Поліція поки утримується від розгону присутніх.

В останні 10 тижнів масових маніфестацій в Гонконзі відбувалися зіткнення з поліцією, але у ці вихідні дні поки не було актів насильства ні з боку протестуючих, ні з боку поліції.

Протести були викликані наміром влади прийняти закон про екстрадицію правопорушників з Гонконгу в Пекін. Маніфестанти домоглися відмови адміністрації Гонконгу від законопроекту про екстрадицію, але вимоги демонстрантів до влади КНР щодо припинення тиску на Гонконг продовжують звучати щотижня. Влада КНР звинуватили протестувальників у зв’язках з терористами, а з Пекіна лунають все більш рішучі попередження і заклики до припинення маніфестацій.