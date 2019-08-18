На морвокзалі Одеси у день жалоби проведуть фестиваль шансону

https://racurs.ua/ua/n125685-na-morvokzali-odesy-u-den-jaloby-provedut-festyval-shansonu.html

Ракурс

Незважаючи на жалобу за загиблими у ніч на суботу в готелі «Токіо стар», на одеському морвокзалі проведуть фестиваль шансону.

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У місті сьогодні оголосили день жалоби, але раніше на морському вокзалі запланували розважальний захід, а саме — фестиваль «Море шансону» за участю Гаріка Кричевського. Захід вирішили не скасовувати, хоча сперечалися щодо цього на багатогодинній нараді.

Пам’ять загиблих вшанують хвилиною мовчання, повідомляє «Думська».

«Море шансону» — не просто концерт, а фестиваль, на який їдуть учасники і гості з різних країн. Організатори доклали колосальних зусиль для його здійснення. Ми поважаємо наших глядачів, які чекають фестиваль, а частину зібраних коштів з продажу квитків ми перерахуємо для допомоги постраждалим людям, — повідомили на Фейсбук-сторінці фестивалю.

Тим часом, не тільки цей захід вирішили в Одесі не скасовувати в день жалоби. Нічний клуб «Ібіца» також буде веселитися. Сьогодні там заспіває заморський виконавець Tyga. Не змінила плани й адміністрація «Горпляжу» на Відраді. Тут відбудеться камерний концерт «Джаз на пляжі».

Не скасували концерт й у Соборі Святого Павла. Тут очікують на органний концерт «На романтичній хвилі».

Нагадаємо, що вчора поліція затримала власника готелю «Токіо Стар», а також вилучила записи камер відеоспостереження. Під час нічної пожежі загинули дев’ятеро осіб.