На морвокзале Одессы в день траура проведут фестиваль шансона

https://racurs.ua/n125685-na-morvokzale-odessy-v-den-traura-provedut-festival-shansona.html

Ракурс

Несмотря на траур по погибшим в ночь на субботу в отеле «Токио Стар», на одесском морвокзале проведут фестиваль шансона.

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В городе сегодня объявили день траура, но раньше на морском вокзале запланировали провести развлекательное мероприятие, а именно — фестиваль «Море шансона» с участием Гарика Кричевского. Мероприятие решили не отменять, хотя спорили по этому поводу на многочасовом совещании.

Память погибших почтят минутой молчания, сообщает «Думская».

«Море шансона» — не просто концерт, а фестиваль, на который едут участники и гости из разных стран. Организаторы приложили колоссальные усилия для его осуществления. Мы уважаем наших зрителей, которые ждут фестиваль, а часть собранных средств с продажи билетов мы перечислим для помощи пострадавшим людям, — сообщили на Фейсбук-странице фестиваля.

Не только только это мероприятие решили в Одессе не отменять в день траура. Ночной клуб «Ибица» также будет веселиться. Сегодня там споет заморский исполнитель Tyga. Не изменила планы и администрация «Горпляжа» на Отраде. Здесь состоится камерный концерт «Джаз на пляже».

Не отменили концерт и в Соборе Святого Павла. Здесь ожидают органный концерт «На романтической волне».

Напомним, что вчера полиция задержала владельца отеля «Токио Стар», а также изъяла записи камер видеонаблюдения. Во время ночного пожара погибли девять человек.