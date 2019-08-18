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В боях за Іловайськ воювало 300 одиниць військової техніки РФ, фото — Фраза

В боях за Іловайськ воювало 300 одиниць військової техніки РФ — розслідування

18 сер 2019, 20:56
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У Великій Британії з’явилося нове розслідування щодо участі РФ у війні на Донбасі. Спеціальна програма проаналізувала 2,5 тис. годин відео на YouTube й розслідувачі нарахували 300 одиниць російської військової техніки в боях за Іловайськ.

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Нові докази участі росіян у війні на Донбасі повідомила група розслідувачів Forensic Architecture.

Дослідження здійснили і за допомогою численних знімків із супутників, на яких зафіксували колони російської військової техніки на території України, зокрема, танки Т-72Б3, які на той час використовувалися тільки армією РФ.

Допомогли розслідувачам й численні відео, які викладали в YouTube мешканці окупованих нині регіонів в період боїв. Програма шукала кадри, на яких з високою часткою ймовірності могла бути зображена військова техніка.

У такий спосіб вдалося зафіксувати свідчення про 300 одиниць російської бронетехніки в районі Іловайська. Виявлені дані використають у якості доказів під час розгляді позову України проти Росії в Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, що в кінці серпня 2014 року українські Збройні сили потрапили в оточення під Іловайськом. Регулярні частини ЗМ РФ увійшли в Україну й обстріляли коридор, по якому, за домовленістю, повинні були виходити українські бійці. Тоді загинуло до півтисячі українських військових та правоохоронців, понад 100 потрапили в полон, а 158 вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Ракурс


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