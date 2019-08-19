На танкері в Уганді через вибух десятки моряків згоріли живцем. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/ua/n125690-na-tankeri-v-ugandi-cherez-vybuh-desyatky-moryakiv-zgorily-jyvcem-foto.html

Ракурс

Паливний танкер загорівся і вибухнув в західному районі Уганди. В результаті події понад 20 осіб згоріли живцем, а десятки отримали поранення.

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Паливне судно прямувало з Кенії до Демократичної республіки Конго. Про це повідомляє видання «Анадолу».

За попередніми даними, водій танкера втратив контроль над транспортним засобом. В результаті цього судно зіткнулося зі стаціонарним транспортним засобом, що і спричинило пожежу.

Крім танкера згоріли магазини, кіоски, невелика частина ринку і дві машини, про що заявили в місцевому окружному управлінні поліції.

Всіх поранених госпіталізували в довколишні медичні установи, а трупи вже доставили у морг.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в середині червня в морському порту Махачкали (Дагестан, Росія) прогримів вибух на нафтовому танкері. В результаті події двоє осіб загинули і ще трьох доставили в медичний заклад з серйозними опіками.