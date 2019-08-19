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Яблочный спас: как праздновать один из крупнейших 12 православных праздников. Фото: twitter/Dibrova_bc

Яблочный спас: как праздновать один из крупнейших 12 православных праздников

19 авг 2019, 09:41
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Яблочный спас или Преображение Господне сегодня отмечают православные христиане Украины. Спас входит в 12 главных праздников православия.

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Христиане верят, что в этот день на горе Фавор Иисус Христос преобразился, а его ученики узнали, что он — Сын Божий.

Традиционно, христиане отмечают Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа) спасы. В эти дни прихожане приносят на богослужение в храм урожай.

На Яблочный Спас освящают не только яблоки, но и персики, сливы, виноград, груши, морковь и помидоры. Также в корзину кладут мед, хлеб и соль. Считается, что в этот день Матерь Божья раздает на том свете маленьким детям золотые яблоки.

Отметим, что раздавать яблоки принято также и среди обычных людей. Согласно поверью, в этот день яблоки имеют особую силу.

В этот день христиане символично отмечают также богатство и щедрость природы, поэтому корзину пытаются наполнить как можно больше.

В этот день советуют не ссориться, заниматься уборкой или ремонтом, шить, вязать и убивать насекомых. Считается, что, если в Яблочный Спас пожелать кому-то неприятностей, они вернутся сторицей.

Как ранее сообщалось, на Медовый Спас украинцы пекли блины и ходили в храм.

Источник: Ракурс


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