Світоліна повернулася у топ-5 найкращих тенісисток світу рейтингу WTA. Фото: БТУ

https://racurs.ua/ua/n125694-svitolina-povernulasya-u-top-5-naykraschyh-tenisystok-svitu-reytyngu-wta-tablycya.html

Ракурс

Відома українська спортсменка Еліна Світоліна знову увійшла у п’ятірку найкращих тенісисток світу за рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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Перша ракетка України вперше з березня змогла значно посилити свої позиції. Останні досягнення Світоліної на корті дозволили їй піднятися на дві сходинки вище, адже раніше вона займала 7-е місце у рейтингу. Про це повідомляється на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації.

Зазначимо, що Світоліна обійшла своїх найближчих конкуренток Петру Квітову (Чехія) та Кікі Бертенс (Нідерланди).

У березні цього року Світоліна також потрапила у топ-5 після шаленої перемоги, коли вона вийшла до півфіналу турніру в Індіан-Уеллсі. Тоді спортсменка побила свій власний та національний рекорди.

До топу найкращих тенісисток увійшли також ще дві українки. Даяна Ястремська посіла 32-е місце, а Леся Цуренко на 35-й сходинці рейтингу WTA.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Світоліна програла у чвертьфіналі турніру у Сан-Хосе спортсменці із Греції Марії Саккарі.