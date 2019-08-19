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Україна не відповідає вимогам фіскальної прозорості США. Фото: UAinfo

Україна не відповідає вимогам фіскальної прозорості — Держдеп

19 сер 2019, 11:10
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США внесли Україну до списку 67 країн, які не відповідають вимогам мінімальної фіскальної прозорості. У звіті Державного департаменту проаналізовано роботу 140 урядів країн, яким США надавали фінансову допомогу з 1 січня по 31 грудня 2018 року. Серед них була й Україна.

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Фіскальна політика України виявилася недостатньо прозорою, повідомляє «ЛІГА.net» із посиланням на звіт Держдепартаменту.

У зв’язку з цим США дали Україні кілька порад щодо поліпшення фіскальної прозорості. Зокрема, в держбюджеті необхідно деталізувати відрахування держпідприємствам і суми, отримані від держкомпаній, забезпечити контроль всіх позабюджетних рахунків, вести бухгалтерський облік за міжнародними стандартами і контролювати справжність виданих на видобуток природних ресурсів ліцензій, аби викорінити корупцію.

Однак у звіті вказано й позитивні зміни в Україні. Серед них — доступність інформації про бюджет і боргові зобов’язання, дотримання урядом термінів щодо звітування та перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для бюджету, хоча цей процес ще не завершено.

Країнами, які відповідають мінімальним нормам фіскальної прозорості, на думку США, є Грузія, Вірменія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Албанія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словенія, Словаччина, Чехія, Хорватія, Греція, Угорщина, Ізраїль, Афганістан та Киргизстан.

Подібні звіти Держдепартамент оприлюднює щороку. Після цього США організовують діалоги з урядами «непрозорих» країн щодо необхідності поліпшення ситуації у податково-бюджетній сфері.


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