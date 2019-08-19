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Ракурс
Звіт американської розвідки про Чорнобильську катастрофу розсекретили через 33 роки. Фото: Ivona - bigmir)net

Звіт американської розвідки про Чорнобильську катастрофу розсекретили через 33 роки

19 сер 2019, 11:52
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Розвідка США розсекретила звіт про вибух реактора четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції (АЕС). Звіт 2 травня 1986 року розсекретили в цей понеділок через 33 роки.

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Тоді американська сторона зазначила, що вибух несе небезпеку для людей і екології, а також наголосила, що радянські дані в наукових колах назвали нісенітницею. Звіт для держсекретаря того часу Джорджа Шульца склав Мортон Абрамовіц. Про це повідомляється в документі, передають «Букви».

Згідно з американськими даними, під час денної зміни на реакторі повинні були працювати близько 100 співробітників АЕС, а вночі їхня кількість зменшилася до 25−30. Через близькість двох енергоблоків, в момент вибуху біля реактора перебували щонайменше сотня осіб з третього і четвертого блоків.

За інформацією розвідників, число загиблих в результаті техногенної катастрофи в офіційних документах зменшили в 50 разів, а всі, хто були поруч з четвертим енергоблоком, або загинули відразу, або отримали смертельну для людини дозу радіації.

Американці заявили, що евакуацію не провела відразу після вибуху, а влада спеціально применшила наслідки трагедії.

Зазначимо, що в серпні цього року експерти зазначили небезпеку руйнування саркофага над четвертим енергоблоком. Так як спорудження тримається лише під власною вагою, його необхідно розібрати і замінити до 2023 року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», американський серіал про події в Чорнобилі отримав 19 телевізійних номінацій.


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