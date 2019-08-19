Дружина ізраїльського прем'єра осоромилася в Україні: знехтувала традиціями. Фото: Вісті Ізраїлю

https://racurs.ua/ua/n125699-drujyna-izrayilskogo-premiera-osoromylasya-v-ukrayini-znehtuvala-tradyciyamy-foto-video.html

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Сара Нетаньяху, дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, влаштувала розбірки з пілотами на борту літака, що летів до України. Окрім того, після прильоту вона знову осоромилася, виявивши зневагу до українського національного привітання.

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Хлібом і сіллю зустрічали у київському аеропорту подружжя Нетаньяху, що прибуло до столиці України з офіційним візитом у ніч на 19 серпня. Дівчата в національних костюмах піднесли коровай іноземцям. Прем'єр-міністр Ізраїлю відламав і спробував шматочок, після чого передав його дружині, але вона кинула хліб на землю. Про це свідчить відео інциденту, оприлюднене в YouTube.

До цього, під час перельоту Сарі Нетаньяху не сподобалося, як її привітав капітан лайнера. Розгнівавшись, вона навіть намагалася потрапити до кабіни пілотів, після чого їм довелося вдруге привітати на борту подружжя Нетаньяху, акцентувавши увагу на дружині прем'єра.

Як повідомляють «Вісті Ізраїлю», в канцелярії глави уряду, коментуючи інцидент, зазначили, що мало місце непорозуміння, яке негайно було вичерпано.

Між тим нагадаємо, що в червні цього року Сару Нетаньяху визнали винною у корупції. Дружина ізраїльського прем'єра уклала угоду про визнання провини, завдяки чому уникла суворого покарання, а отримала лише штраф у розмірі 55 тис. шекелів (близько 400 тис. грн). Судовий розгляд у справі про шахрайство стосовно Сари Нетаньяху тривав близько чотирьох років.