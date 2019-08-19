Філарет назвав Єпіфанія невдячним і заявив, що Порошенко після томосу з ним не спілкується. Фото: newsOne

https://racurs.ua/ua/n125700-filaret-nazvav-iepifaniya-nevdyachnym-i-zayavyv-scho-poroshenko-pislya-tomosu-z-nym-ne-spilkuietsya.html

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Філарет, який є патріархом Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), назвав очільника Православної церкви України (ПЦУ) митрополита Єпіфанія невдячним.

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Патріарх зазначив, що саме він допоміг Епіфанію очолити церкву, а священнослужитель не спілкується з ним і не проводить спільні служби. Про це він заявив в інтерв’ю «112 Україна».

Філарет наголосив, що таке рішення Єпіфаній прийняв особисто, однак образи на нього він не тримає, а Бог все розсудить і покарає кого треба.

Також Філарет прокоментував відносини з екс-президентом України Петром Порошенком. За словами патріарха, після надання українській церкві томосу про автокефалію все спілкування з політиком припинилося. Філарет заявив, що Порошенко досяг своєї мети і його не цікавило, який томос отримала Україна.

Священнослужитель також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. За словами Філарета, глава держави обіцяв підтримувати всі церкви, але в церковні справи втручатися не буде.

Як раніше повідомлялося, Філарет через суд вимагає, щоб Михайлівський Золотоверхий собор закрив свої двері для інших церков.