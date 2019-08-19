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Баскетбольну майку Барака Обами продали за 120 тис. доларів. Фото: Газета.Ру

Баскетбольну майку Барака Обами продали за 120 тис. доларів (ФОТО)

19 сер 2019, 13:03
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Баскетбольна майка Барака Обами, яку він носив, коли навчався в підготовчій школі Гонолулу на Гаваях, була продана на аукціоні за 120 тис. дол.

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Екс-президент США грав у цій майці під номером «23» у випускному класі гавайської школи «Пунаху» в Гонолулу. Про це повідомляє BreakingNews.

Ініціатором аукціону став колишній учень школи, в якій у дитинстві навчався Обама, Пітер Нобель. Він на три роки молодший за колишнього президента, зараз йому 55 років і він проживає в Сіетлі.

За словами Нобеля, ще в шкільний час він помітив баскетбольну майку з номером «23» біля сміттєвого бака і вирішив забрати її. Лише багато років по тому він побачив шкільне фото Обами у цій же майці.

Баскетбольну майку Барака Обами продали за 120 тис. доларів. Фото: BreakingNews

Аукціон провів американський аукціонний дім Heritage Auctions, який розташований у Далласі, штат Техас. Він спеціалізується на рідкісних товарах для колекціонерів. В аукціонному домі повідомили, що деталі на майці відповідають тій, у якій було сфотографовано Обаму.

Майку Обами продали за 120 тис. дол. даласському колекціонеру американських спортивних речей. Покупець вирішив зберегти анонімність.

Частину коштів, виручених від продажу майки, віддадуть на потреби школи «Пунаху», в якій навчався Обама.


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