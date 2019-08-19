Солдат-контрактник під наркотиками влаштував стрілянину на Київщині: є загиблий. Фото: Znaj.ua

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Смертельну стрілянину у Київській області влаштував 22-річний старший солдат. Під час трагічного інциденту контрактник перебував у стані наркотичного сп’яніння — він вживав амфетамін.

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Зловмисника затримали одразу після стрілянини. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури.

Встановлено, що напередодні у Броварському районі в кімнаті гуртожитку контрактник відкрив стрілянину в бік цивільного громадянина. Усього він здійснив чотири постріли, один з яких влучив у груди потерпілого, а другий — у праву ногу.

Чоловіка 1990 року народження госпіталізували до реанімації Броварської центральної районної лікарні, однак медики не змогли врятувати його життя.

Зброя, з якої було вбито постраждалого, була кустарно виготовлена.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Розслідуванням керує військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України. Якщо провину солдата доведуть, йому загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Зазначимо, що стан наркотичного сп’яніння військовослужбовця було підтверджено протоколом медичного огляду.

Нагадаємо, у червні п’яний екс-прокурор влаштував стрілянину з мисливської рушниці.