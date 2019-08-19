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Ракурс
Интервью российскому телеканалу Филарет объяснил необходимостью. Фото: Информатор

Филарет попытался объяснить свое интервью российскому телеканалу

19 авг 2019, 13:55
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Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что дал интервью российскому телеканалу из-за необходимости говорить правду не только друзьям, но и врагам.

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Священнослужитель отметил, что извинился за беседу с представителем вражеского телеканала, как только начал получать негативные отзывы. Об этом Филарет рассказал в интервью «112 Украина».

По словам Филарета, резкая и негативная реакция на его комментарии стала для него неожиданностью. Сам же патриарх заявляет, что в его действиях нет никакого греха.

Также священнослужитель отметил, что среди обвиняющих не было верующих УПЦ КП, так как он в интервью говорил правду. Филарет подчеркнул, что свои извинения тем, кто его обвинил, он уже принес.

Как ранее сообщал «Ракурс», Филарет заявил, что экс-президент Петр Порошенко после томоса больше с ним не общался, а также назвал митрополита Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания неблагодарным.


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