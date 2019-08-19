Похищение девушки на Житомирщине: задержан иностранец. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Похищение человека произошло в городе Коростене Житомирской области: 25-летнюю местную жительницу похитил иностранец. Мужчина уже задержан, у него изъято огнестрельное оружие.

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Установлено, что потерпевшая и задержанный познакомились в Коростене в конце 2018 года. Долгое время они поддерживали отношения, но спустя некоторое время девушка решила прекратить общение и уехать в Киев. Иностранец не стал мириться с таким решением и начал преследовать девушку. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В начале 2019 года мужчина вместе со своим сообщником прибыли по прежнему месту жительства девушки в Коростене. Дома оказалась лишь ее мать. Подозреваемый угрожал женщине и потребовал, чтобы она позвонила дочери и попросила ее приехать, ссылаясь на плохое самочувствие. Когда потерпевшая прибыла домой, там ее ждал преследователь. Пригрозив расправой над ее матерью, он заставил девушку уехать вместе с ним за границу.

Украинка находилась за границей более полугода, лишь в начале августа ей удалось вернуться домой. Она сразу же обратилась за помощью к правоохранительным органам. В рамках оперативных действий было выяснено, что подозреваемый также недавно пересек границу Украины.

18 августа, при очередной попытке похищения девушки, иностранный гражданин был задержан. Сейчас полиция разыскивает его сообщника. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляется согласно ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 147 (удерживание заложников) и ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другие незаконные действия, проводимые против воли человека) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее «Ракурс» писал о том, что в Испании были освобождены 11 украинок. Все девушки уезжали туда для работы горничными в отеле, но попали в длительное сексуальное рабство.