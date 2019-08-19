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«Слуга народу» вибачилася перед журналісткою за образливе висловлювання свого нардепа. Фото: ФАН

«Слуга народу» вибачилася перед журналісткою за образливе висловлювання свого нардепа

19 сер 2019, 14:43
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Політична партія «Слуга народу» вибачилася за грубе висловлювання свого народного обранця Максима Бужанського, який назвав журналістку видання «Новое время» Ольгу Духніч «тупою вівцею з одіозного ЗМІ».

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У партії наголосили, що вважають особисті образи недопустимими та засуджують висловлювання Бужанського. Керівництво партії та фракції вибачилось перед Духніч. Про це повідомила прес-служба «Слуги народу» у своєму Тelegram.

Однак, у політичний силі також додали, що розуміють, чому Бужанський, хоч і неетично, так висловився. «Слуга народу» наголосила, що журналістка на основі свого оціночного судження заявляла, що нардеп має особисті почуття до СРСР та деяких українських політиків.

У партії закликали представників ЗМІ утриматися від аналогічних суджень, які сприяють упередженому ставленню. Політична сила наголосила, що її фракція відкрита до спілкування зі ЗМІ та може повідомити всю необхідну інформацію під час комунікаційних заходів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», журналістка відповіла на образу нардепа та заявила, що Бужанський має вибачитися перед виданням.

Джерело: Ракурс


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