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Постачав пальне російському флоту: суд у Херсоні арештував танкер «Мрія». Фото: ФАН

Постачав пальне російському флоту: суд у Херсоні арештував танкер «Мрія»

19 сер 2019, 15:24
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Судно «Мрія» (Mriya) заарештовано у зв’язку з підозрою в постачанні пального для Чорноморського флоту Росії.

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Херсонський апеляційний суд розглянув апеляцію прокуратури на ухвалу Херсонського міськсуду про відмову в задоволенні клопотання слідчого, який вимагав арешту. Тепер, коли ухвалу суду першої інстанції скасували, на судно наклали арешт. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим у своєму каналі в Telegram.

Згідно з даними кримської прокуратури, це судно в червні 2015 року постачало паливо російським морякам в окупованому Севастополі, однак тоді транспортний засіб здійснював перевезення під назвою «Вілга» (Vilga).

Зазначимо, що прокуратура хотіла арештувати судно ще на початку серпня, проте 13 серпня Херсонський міський суд відмовив відомству в задоволенні клопотання. У зв’язку з цим прокуратура в терміновому порядку подала апеляційну скаргу.

За інформацією сайту Marine Traffic, судно встигло покинути херсонський порт і вийти у нейтральні води Чорного моря.

Як раніше повідомлялося, прокуратура провела обшук на судні «Марія», яке під назвою «Вільха» постачало контрабандні нафтопродукти російському флоту.

Джерело: Ракурс


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