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Арештовано поліцейського, який найняв кілера для вбивства у Запоріжжі. Фото: Новини Запорiжжя

Арештовано поліцейського, який найняв кілера для вбивства у Запоріжжі

19 сер 2019, 15:44
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Державне бюро розслідувань клопотало в суді про арешт поліцейського, який займався підготовкою вбивства на замовлення іноземця. Суд задовольнив клопотання.

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Перевертень у погонах проведе у СІЗО щонайменше два місяці, при цьому не передбачено можливості виходу на волю під заставу. Таке рішення ухвалив Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області, повідомляє прес-центр ДБР.

Поліцейського, який на замовлення організовував убивство представника національної діаспори у Запоріжжі, та ще одного фігуранта затримали 14 серпня. Людину, на яку готувався замах, було завчасно попереджено.

За даними ДБР, організатор замаху — це слідчий одного з райвідділів Головного управління Національної поліції у Запорізькій області. Через посередників він знайшов кілера. За скоєння вбивства виконавець і посередник мали отримати 4 тис. дол. На перевертня в погонах працівники ДБР вийшли після того, як він передав аванс у 2 тис. дол. виконавцям убивства.

Наразі триває розслідування за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 3 ст. 27 (види співучасників) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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