Детское Евровидение: избран представитель Украины. Фото: UA:Суспільне

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Ракурс

Детское Евровидение состоится 24 ноября в польском Гливице. Сегодня стало известно, кто будет представлять Украину на международном детском песенном конкурсе в этом году — это 13-летняя певица из Киева София Иванько.

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Девочка выступит на Евровидении с песней «Коли здається», сообщает «UA: Суспільне».

Победителя национального отбора детского Евровидения выбирали из 10 финалистов. Иванько обошла в том числе и дочь известного комика Евгения Кошевого — 11-летнюю Варвару. Последняя хотела представлять Украину на конкурсе с песней «Диво в розмаїтті».

Иванько трижды участвовала в нацотборе на детское Евровидение, но победила только в этом году. Она также участвовала в талант-шоу «Голос. Дети» и вместе с Кошевой была в команде певицы Джамалы, которая в 2016 году принесла Украине победу на взрослом Евровидении.

В состав жюри национального отбора на детское Евровидение входили украинские певцы, продюсеры, композиторы и музыканты, в том числе певица Alyosha, которая представляла Украину на Евровидении-2010 и заняла тогда десятое место.

Напомним, что в прошлом году Украину на детском Евровидении представляла Дарья Красновецкая с песней Say love. Девочка заняла четвертое место.