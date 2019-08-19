Україна та Ізраїль: Зеленський та Нетаньяху домовилися відкрити в Києві та Єрусалимі центри технологічного розвитку, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n125713-zelenskyy-ta-netanyahu-domovylysya-vidkryty-v-kyievi-ta-ierusalymi-centry-tehnologichnogo-rozvytku.html

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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху домовилися відкрити в Києві та Єрусалимі центри технологічного розвитку.

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Про це стало відомо за підсумками переговорів, які обидва лідери провели 19 серпня у Києві.

На спільному брифінгу Нетаньяху похвалив Україну за те, що в ній є дуже талановиті люди і запевнив, що невеликі чи середні за розмірами держави «можуть ставати великими, використовуючи високотехнологічні розробки талановитих людей».

Нетаньяху заявив, що Україна та Ізраїль можуть діяти окремо, але ефективніше робити це разом.

Тому під час візиту лідери України та Ізраїлю домовилися, що в столицях обох держав відкриються спеціальні центри технологічного розвитку. У них планується обмінюватися технологіями і залучати українців до ізраїльської індустрії високих технологій.

Це будуть спільні інвестиції у цю сферу в Україні, що забезпечить швидкий рух обох країн вперед, — заявив прем'єр Ізраїлю.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський та Нетаньяху провели переговори й обговорили питання війни й оборони, торговельні відносини між Україною та Ізраїлем, зокрема, підписання Угоди про вільну торгівлю.