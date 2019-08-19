В Генпрокуратурі знайшли "прослушку", в Луценка пов’язують це зі справою проти Ситника, фото — РБК Україна

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Ракурс

У службовому кабінеті заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської знайшли спецзасоби для прослуховування. Несанкціоновані слідчі дії речник Юрія Луценка Лариса Сарган пов’язує зі справою проти керівника Антикорупційного бюро Артема Ситника.

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У Фейсбук Сарган повідомила, що спецзасоби в кабінеті Стрижевської знайшли у суботу, 17 серпня.

Ми пов’язуємо це із тим, що саме Стрижевська є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол по Ситнику, — написала Сарган.

До Генпрокуратури приїжджала слідчо-оперативна група Служби безпеки, яка зафіксувала факт прослуховування, згодом в СБУ зареєстрували кримінальне провадження.

Сарган заявила, що у вівторок, 20 серпня, в Сарненському райсуді (Рівненська область) відбудеться засідання, на якому розглянуть адмінпротокол, складеного на директора НАБУ Ситника. Йдеться про порушення ним обмежень під час одержання подарунка. Ситника підозрюють у тому, що він не задекларував відпочинок у мисливському угідді на Рівненщині, за який не платив.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що директор НАБУ мав би проінформувати про такий подарунок у декларації. У липні справа про відпочинок Ситника за кошти інших осіб пішла до суду. Ситник не з’являвся на допити, тому адмінпротокл про корупцію йому зачитували на дорозі під Полтавою.