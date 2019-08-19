Новини Одеси: партія Медведчука сплатила заставу фігурантам "справи 2 травня", фото — Думська

https://racurs.ua/ua/n125720-partiya-medvedchuka-splatyla-zastavu-figurantam-spravy-2-travnya.html

Ракурс

Антимайданівці Сергій Долженков (Капітан Какао) і громадянин Росії Євген Мефьодов вийшли на волю із СІЗО після внесення застави. Гроші для фігурантів «справи 2 травня» щодо подій в Одесі у 2014 році зібрала проросійська партія «Опозиційний блок — За життя».

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Про це сьогодні повідомив адвокат Валентин Рибін у Фейсбук. Сприяв збору 153,7 тис. грн за кожного із фігурантів нардеп Микола Скорик, повідомляє «Думська».

Недосяжна протягом довгих і болісних п’яти з лишком років свобода! Вітаємо, сідаємо в машину і мчимо додому! — написав адвокат.

Долженков і Мефьодов є головними фігурантами «справи 2 травня». Їх звинувачують в публічних закликах до повалення конституційного ладу у травні 2014 року, коли кілька людей, які приїхали до Миколаєва з Одеси, поклали квіти до пам’ятника учасникам визволення міста від нацистів.

Минулого тижня суд у Миколаєві змінив запобіжний захід для Долженкова і Мефьодова і дозволив їм вийти із СІЗО після внесення застави.

Суд продовжив водночас їхній арешт до 12 жовтня. Долженкова і Мефьодова затримали в травні 2014 року в якості фігурантів справі про організацію масових заворушень 2 травня в Одесі. У 2017 році Іллічівський міський суд їх виправдав, однак СБУ звинуватила обох у причетності до подій 28 березня 2014 року в Миколаєві. Тоді організація «Одеська дружина», членами якої були Долженков та Мефьодов, приїхала в місто та провели акцію, під час якої демонструвалися прапори РФ та георгіївські стрічки й лунали проросійські гасла.