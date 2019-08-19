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Горілка та жіноча білизна в салоні: у центрі Києва з «Мерседеса» діставали водія, який заснув за кермом, фото — Київ оперативний

Горілка та жіноча білизна в салоні: у центрі Києва з «Мерседеса» діставали водія, який заснув за кермом (ФОТО, ВІДЕО)

19 сер 2019, 20:08
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У центрі Києва з кросовера Mersedes (Мерседес) діставали водія, який заснув за кермом. Пригода сталася опівдні 19 серпня в середмісті столиці — поблизу офісу Національного банку України.

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Як повідомляє «Київ оперативний», водій «відключився» під час руху машини. Всередині салону помітили відкриту пляшку горілки «Абсолют», а на дзеркалі — предмети жіночої білизни.

Горілка та жіноча білизна в салоні: у центрі Києва з «Мерседеса» діставали водія, який заснув за кермом, фото — Київ оперативний

Поліція, яка приїхала до автомобіля, що перегородив рух на одній з вулиць поблизу НБУ, спробувала розбити бічне скло «Мерседеса». Але після трьох ударів металевою палицею скло не піддалося.

Згодом скло вдалося все ж розбити, водія дістали з машини та відвезли в лікарню.

Горілка та жіноча білизна в салоні: у центрі Києва з «Мерседеса» діставали водія, який заснув за кермом, фото — Київ оперативний

Джерело: Ракурс


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