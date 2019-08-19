Авария Range Rover и Tesla: в центре Киева иномарка влетела в пешеходов, есть пострадавшие, фото — "Киев Оперативный"

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Ракурс

В центре Киева 19 августа на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло ДТП, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека.

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Столкновение Range Rover и Tesla привело к тому, что первое авто вылетело в толпу пешеходов.

«Киев. Оперативный» со ссылкой на свидетелей происшествия сообщил, что Range Rover ехал по улице Льва Толстого, а Tesla — по улице Саксаганского. На перекрестке автомобили столкнулись, вероятно, из-за того, что Range проскочил на красный свет светофора.

От удара внедорожник отбросило на пешеходов. Впоследствии в Range Rover врезался еще один автомобиль, водитель которого не успел затормозить.

Пока ехали медики, очевидцы оказывали первую помощь пострадавшим пешеходам. Двоих из них увезли в больницу в тяжелом состоянии. Очевидцы сообщили, что водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения.