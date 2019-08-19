Переговоры Макрона и Путина: что они говорили об Украине, фото — ТАСС

https://racurs.ua/n125724-normandskiy-format-i-zelenskiy-chto-govorili-makron-i-putin-ob-ukraine.html

Ракурс

Президент Франции Эммануэль Макрон намерена договориться о проведении встречи в нормандском формате на уровне президентов четырех стран в ближайшие недели.

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Об этом он заявил 19 августа журналистам в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая началась на юге Франции.

Он отметил, что вместе с президентом Зеленским и канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудили возможность провести новый саммит в нормандском формате в ближайшие недели. Макрон в этом смысле напомнил, что такой шаг стал возможен из-за новой позиции Зеленского.

Он принял некоторые краткосрочные решения. Мы их обсудим, достигнем успеха в ближайшие дни и недели согласно тому, что определено в Минске, — заявил Макрон.

По его словам, дипломатические советники начнут готовить этот саммит. В то же время Макрон добавил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях относительно Украины.

Путин заявил, что перед встречей в нормандском формате Украине следует сделать ряд шагов. Он напомнил, что в 2016 году РФ якобы пошла на компромисс, когда президент Порошенко настаивал на видоизменении тезиса об особом статусе Донбасса.

Закон имплементируют на временной основе в день голосования на местных выборах в Украине, а на постоянной основе — после подведения итогов и подтверждения результатов выборов структурами ОБСЕ, — заявил Путин.

Обсуждая деятельность новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Макрон заявил, что он сделал ряд «храбрых шагов» относительно кризиса на Донбассе, а Путин отметил «осторожный оптимизм» после разговоров с Зеленским.

Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой… осторожный оптимизм, — сообщил Путин.

Напомним, что после вступления Зеленского на пост президента Украины Путин уже дважды разговаривал с ним по телефону (11 июля и 7 августа). Разговоры касались урегулирования на Донбассе, возвращения удерживаемых граждан, работы в нормандском формате и реализации минских соглашений.