В Офисе президента рассказали, как снизят цену на электроэнергию на 20%, фото — Украинская энергетика

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В Офисе президента определились с шагами, которые позволят уменьшить тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей почти на 20%.

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Об этом сегодня после совещания, которое состоялось при участии главы государства, сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус. На брифинге он рассказал о трех главных шагах, необходимых для снижения цен на электроэнергию.

Во-первых, Кабинет министров должен утвердить постановление о возложении специальных обязанностей на компании «Укргидроэнерго» и «Энергоатом». Это постановление даст возможность снизить тариф «Укрэнерго» более чем в три раза.

Сейчас это 32 копейки за киловатт-час, а ожидается — 8−9 копеек, — заявил Герус.

Относительно тарифа на электроэнергию от компании «Укрэнерго» шли дискуссии из-за того, что он включал оплату «зеленого тарифа». Он значительно увеличился и это решение оспаривалось в судах.

Когда появится новое постановление о возложении специальных обязанностей, а также новый тариф «Укрэнерго», это может дать снижение тарифа для конечных потребителей на 11% и устранит мотивацию оспаривать этот тариф в суде, — сообщил Герус.

Другим фактором удешевления электроэнергии должно стать изменение price caps (предельного ограничения цены электроэнергии) на внутреннесуточном рынке. Экономический блок Офиса президента предлагает повысить ночную цену на 10%, а дневную цену снизить, поскольку она значительно выше, чем во всех странах Европы.

Дневной price cap можно уменьшить на 20%. Таким образом, это может дать дополнительное снижение конечного тарифа для потребителя еще на 9%. Если эти три меры осуществить, можем получить около 20% уменьшения тарифа для всех потребителей — крупных, средних и малого бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, детских садов и школ, — считает Герус.

Представитель президента в Кабмине также констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону — количество угля на складах на 40% меньше прошлогодних запасов.

Напомним, что в конце июня в Верховную Раду новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект о снижении стоимости электроэнергии.