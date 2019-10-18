Російська армія готується до масштабного вторгнення в Україну - Генштаб. Фото: Слово та діло

https://racurs.ua/ua/n128258-rosiyska-armiya-gotuietsya-do-masshtabnogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-genshtab.html

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Агресія Росії щодо України найближчим часом може стати широкомасштабною. Про це заявив начальник Головного управління підготовки — заступник начальника Генштабу ЗСУ полковник Олексій Таран.

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За словами представника ВСУ, плани російського керівництва є очевидними. Також в інтерв’ю виданню «Тиждень.ua» він сказав, що українська армія відповідно готується до відбиття збройної агресії по всій кордоні України

При цьому Таран додав, що ЗСУ готові відбивати наступ російських військових не тільки по напрямку лінії зіткнення на Донбасі, а також у районі окупованих Росією Криму і Придністров’я.

Це стосується не тільки лінії зіткнення, а й інших районів, починаючи з кордону з Білоруссю і далі поблизу Криму і Бессарабії. На сьогоднішній день ми маємо достатню кількість підготовлених органів управління, які здатні планувати і керувати військами на цих важливих напрямках, — сказав Таран.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що провів зустріч з ветеранами АТО і пояснив їм, чому не може озвучувати абсолютно всі плани по розведенню військ і військових кроки України.