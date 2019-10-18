Посол США в ЄС розповів, чому світ повинен допомагати Україні, фото: РІА "Новости Украина"

https://racurs.ua/ua/n128253-posol-ssha-v-ies-sondlend-rozpoviv-chomu-svit-povynen-dopomagaty-ukrayini.html

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Гордон Сондленд, посол США в Європейському Союзі (ЄС), заявив про становлення «крихкої демократії» в Україні, яка веде боротьбу проти жорсткого і недобросовісного сусіда — Росії.

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Дипломат зробив таку заяву напередодні на слуханнях у комітеті щодо розслідування в рамках процедури імпічменту американському президенту Дональду Трампу. Видання BuzzFeed опублікувало доповідь Сондленда.

Посол наголосив, що світ має сприяти процесам, які стабілізують ситуацію в Україні. На його думку, це дозволить зберегти стабільність і процвітання в усьому світі.

Дипломат додав, що Рудольф Джуліані, особистий адвокат Трампа, сприяв скептичному ставленню американського лідера до України у той час, як посли США в Європі просили Білий дім організувати телефонну розмову Трампа й українського президента Володимира Зеленського.

Сондленд мав намір добровільно дати свідчення в Конгресі 8 жовтня. Він прибув із Брюсселя до Вашингтона, але Держдепартамент заблокував його участь у слуханнях. Після цього конгресмени викликали чиновника в передбаченому законом порядку.

Нагадаємо, Трамп назвав «полюванням на відьом» розслідування діяльності його адвоката в Україні через телефону розмову із Зеленським. Деталі бесіди президентів, які просочилися у ЗМІ, стали приводом для початку дискусій щодо імпічменту Трампа, оскільки він нібито чинив тиск на українського президента.