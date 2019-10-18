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Посол США в ЕС рассказал, почему мир должен помогать Украине, фото: РИА "Новости Украина"

Посол США в ЕС рассказал, почему мир должен помогать Украине

18 окт 2019, 12:51
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Гордон Сондленд, посол США в Европейском Союзе (ЕС), заявил о становлении «хрупкой демократии» в Украине, которая ведет борьбу против жестокого и недобросовестного соседа — России.

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Дипломат сделал такое заявление накануне на слушаниях в комитете по расследованию в рамках процедуры импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Издание BuzzFeed опубликовало доклад Сондленда.

Посол отметил, что мир должен способствовать процессам, которые стабилизируют ситуацию в Украине. По его мнению, это позволит сохранить стабильность и процветание во всем мире.

Дипломат добавил, что Рудольф Джулиани, личный адвокат Трампа, способствовал скептическому отношению американского лидера к Украине в то время, как послы США в Европе просили Белый дом организовать телефонный разговор Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Сондленд намеревался добровольно дать показания в Конгрессе 8 октября. Он прибыл из Брюсселя в Вашингтон, но Госдепартамент заблокировал его участие в слушаниях. После этого конгрессмены вызвали чиновника в предусмотренном законом порядке.

Напомним, Трамп назвал «охотой на ведьм» расследование деятельности его адвоката в Украине из-за телефонного разговора с Зеленским. Детали беседы президентов, которые просочились в СМИ, стали поводом для начала дискуссий об импичменте Трампа, поскольку он якобы оказывал давление на украинского президента.


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