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Украина приняла все законодательные акты для амнистии: подробности. Фото: 24 канал

Украина приняла все законодательные акты для амнистии участников преступлений на Донбассе

18 окт 2019, 12:40
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Украина приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления амнистии лиц, которые причастны к преступлениям на Донбассе. Таким образом, украинская сторона выполнила свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

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Как сказал во время выступления в Верховной Раде заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, по закону о применении амнистии в стране полное или частичное освобождение лиц от наказания может быть рассмотрено только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях и после восстановления суверенитета Украины.

Он уточнил, что решение о применении амнистии будет приниматься в судебном порядке. Также Боднар добавил, что под амнистию не попадут лица, совершившие определенные преступления.

Решение о применении амнистии принимается судом. И, конечно, под амнистию не попадают преступления, которые, согласно международному законодательству, включают преступления по геноциду, против человечности, и военные преступления. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступление по сбиванию малайзийского Boeing, — сказал он.

Напомним, что Киевский апелляционный суд в сентябре освободил из-под стражи под личное обязательство Владимира Цемаха — одного из главных свидетелей по делу о сбитии российскими боевиками малазийского «Боинга-777» в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Позже его передали РФ в ходе обмена пленными.

Источник: Ракурс


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