Україна прийняла всі законодавчі акти для амністії: подробиці. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128256-ukrayina-pryynyala-vsi-zakonodavchi-akty-dlya-amnistiyi-podrobyci.html

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Україна прийняла всі законодавчі акти, необхідні для здійснення амністії учасників злочинів на Донбасі. Таким чином, українська сторона виконала свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей.

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Як сказав під час виступу у Верховній Раді заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, за законом про застосування амністії в країні повне або часткове звільнення осіб від покарання може бути розглянуто лише після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях і після відновлення суверенітету України.

Він уточнив, що рішення про застосування амністії буде прийматися в судовому порядку. Також Боднар додав, що під амністію не потраплять особи, які вчинили певні злочини.

Рішення про застосування амністії приймається судом. І, звичайно, під амністію не потрапляють злочини, які, згідно з міжнародним законодавством, включають злочини по геноциду, проти людяності, і військові злочини. Також не підпадають під амністію особи, які причетні до атаки на малайзійський Boeing, — сказав він.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд у вересні звільнив з-під варти під особисте зобов’язання Володимира Цемаха — одного з головних свідків у справі про збиття російськими бойовиками малазійського «Боїнга-777» у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Пізніше його передали РФ в ході обміну полоненими.