Диктаторські закони Януковича: Шуфрич розповів, що голосував наосліп, фото — ІМІ

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Ракурс

Нардеп від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Нестор Шуфрич розповів, що не знав, за що голосує 16 січня 2014 року, коли Верховна Рада ухвалила так звані диктаторські закони.

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У програмі Bihus.Info Шуфрич підтвердив, що «ми не знали, за що голосуємо». Він пояснив таку позицію загальною нестабільною ситуацією в парламенті.

Розгромлена зала Верховної Ради, заблокований голова Верховної Ради в кабінеті. Потім через якісь там дахи перший заступник Ігор Калєтнік заходить в ложу. Звідти оголошує номери законів, ми руками голосуємо, не знаючи, про що. А потім почали розбиратись, — заявив Шуфрич.

Він підтвердив, що не знав про суть законів, в тому числі й про те, що вони обмежують громадянські свободи.

Таке часто бувало, особливо під час протистоянь, — повідомив нардеп, який у 2014 році входив до фракції «Партії регіонів».

Так звані диктаторські закони (закони про диктатуру, закони 16 січня) — пакет законів, ухвалених Верховною Радою України 16 січня 2014 року. Їх ухвалили з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури. Попри гостру критику президент Віктор Янукович підписав їх вже 17 січня. Закони приймалися підняттям рук нардепів, без використання системи «Рада» та без обговорення. Їхні тексти оприлюднили тільки після голосування.

Ці законодавчі акти обмежували права громадян, надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство. Ухвалення законів стало реакцією влади на масові протести громадян. Закони певною мірою запозичували норми російського законодавства, а деякі норми були жорсткіші за російські аналоги. Прикладом прямого запозичення із права РФ стало запровадження поняття «екстремістська діяльність» та «іноземний агент».

Генпрокуратура розслідувала кримінальне провадження щодо організаторів голосування за диктаторські закони. Одним із підозрюваних у цьому кримінальному провадженні був тодішній перший віце-спікер Ігор Калєтнік. Нещодавно кримінальне провадження закрили.