Диктаторские законы Януковича: Шуфрич рассказал, что голосовал вслепую, фото — IMI

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Нардеп от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич рассказал, что не знал, за что голосует 16 января 2014 года, когда Верховная Рада приняла так называемые диктаторские законы.

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В программе Bihus.Info Шуфрич подтвердил, что «мы не знали, за что голосуем». Он объяснил такую ​​позицию общей нестабильной ситуацией в парламенте.

Разгромленный зал Верховной Рады, заблокированный председатель Верховной Рады в кабинете. Через какие-то крыши первый заместитель Игорь Калетник входит в ложу. Оттуда объявляет номера законов, мы руками голосуем, не зная, о чем. А потом начали разбираться, — заявил Шуфрич.

Он подтвердил, что не знал о сути законов, в том числе и о том, что они ограничивают гражданские свободы.

Такое часто бывало, особенно во время противостояний, — сообщил нардеп, который в 2014 году входил во фракцию «Партии регионов».

Так называемые диктаторские законы (законы о диктатуре, законы 16 января) — пакет законов, принятых Верховной Радой Украины 16 января 2014 года. Их приняли с грубым нарушением регламента и законодательной процедуры. Несмотря на острую критику президент Виктор Янукович подписал их уже 17 января. Законы принимались с помощью поднятия рук нардепов, без использования системы «Рада» и без обсуждения. Их тексты обнародовали только после голосования.

Эти законодательные акты ограничивали права граждан, предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста. Принятие законов стало реакцией властей на массовые протесты граждан. Законы в определенной степени заимствовали нормы российского законодательства. Примером прямого заимствования права РФ стало введение понятия «экстремистская деятельность» и «иностранный агент».

Генпрокуратура расследовала уголовное производство в отношении организаторов голосования за диктаторские законы. Одним из подозреваемых в этом уголовном производстве был тогдашний первый вице-спикер Игорь Калетник. Недавно уголовное производство закрыли.