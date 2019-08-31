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Ракурс
У Луценко прокомментировали закрытие дела против Калетника и изъятие 20 дел. Фото: Відкритий

У Луценко прокомментировали закрытие дела против Калетника и изъятие 20 дел

31 авг 2019, 14:37
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Уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, подозреваемого в громком деле о законах 16 января, экс-генпрокурор Юрий Луценко закрыл из-за декриминализации статьи.

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По делу против Калетника есть решение судей, которые настаивают на необходимости закрыть дело. В проведении заочного расследования генпрокуратуре также отказали из-за отсутствия состава преступления. Об этом заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

Сарган отметила, что 20 изъятых производств Луценко передал по подследственности в Государственный бюро расследований (ГБР), Нацполиции и Службы безопасности Украины (СБУ). Среди них дела о похищении сахара и застройки в Киеве.

Напомним, Управление специальных расследований заявило, что Луценко по своему усмотрению изъял 20 производств, заявив о неэффективном осуществлении досудебного расследования, при том что в некоторых делах правоохранители готовили подозрения.

Как ранее сообщал «Ракурс», в УСР заявили, что Луценко назначил главного военного прокурора Анатолия Матиос курирующим заместителем по работе УСР для контроля.

Источник: Ракурс


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