Луценко перед отставкой закрыл громкое дело против Калетника и отобрал у следователей 20 уголовных производств. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n126152-lucenko-pered-otstavkoy-zakryl-gromkoe-delo-protiv-kaletnika-i-otobral-u-sledovateley-20-ugolovnyh.html

Ракурс

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в последний день своей работы во главе ГПУ закрыл уголовное производство против бывшего первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, которого подозревали в громком деле о диктаторских законах 16 января.

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Причиной стало якобы отсутствие состава преступления в его действиях. Об этом сообщает пресс-служба Управления специальных расследований (УСР) ГПУ на своей странице в Facebook.

Также перед самым увольнением около 19.00 Луценко отобрал у следователей 20 уголовных производств, заявив о неэффективном осуществлении досудебного расследования, при том что по некоторым делам правоохранители готовили подозрения.

Отмечается, что Луценко также последним указом определил главного военного прокурора Анатолия Матиоса курирующим заместителем по работе УСР, несмотря на конфликт интересов. В управлении заявили, что это попытка контролировать другие уголовные производства, которыми занимаются следователи.

Как ранее сообщал «Ракурс», вместо Луценко главным прокурором Украины теперь является Руслан Рябошапка.