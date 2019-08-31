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От имени Зеленского мошенники требовали полмиллиона долларов за руководящую должность в «Укроборонпроме». Фото: Rubic

От имени Зеленского мошенники требовали полмиллиона долларов за руководящую должность в «Укроборонпроме» (ФОТО)

31 авг 2019, 08:47
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За руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром» мошенники требовали 570 тыс. долл. Они представились доверенными лицами президента Владимира Зеленского.

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С требованием взятки за решение вопроса о назначении злоумышленники обратились к бывшему сотруднику госпредприятия «Укрспецэкспорт». Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook.

По словам Богдана, в группу, вероятно, входило четыре человека, но пока задержали только двоих. Спецоперация военной прокуратуры и Службы безопасности Украины проходила в Киеве.

Мошенники от имени Зеленского требовали полмиллиона долларов. Фото: facebook

Богдан утверждает, что мошенники в течение месяца требовали деньги у пострадавшего и тогда он обратился с заявлением в СБУ. Отмечается, что злоумышленники оказались киевлянами.

Один из мошенников представлялся помощником главы Офиса, а другой утверждал, что он является руководителем департамента.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве мошенники разработали и реализовывали схему по выманиванию денег у онкобольных людей

Источник: Ракурс


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