От имени Зеленского мошенники требовали полмиллиона долларов за руководящую должность в «Укроборонпроме». Фото: Rubic

https://racurs.ua/n126151-ot-imeni-zelenskogo-moshenniki-trebovali-polmilliona-dollarov-za-rukovodyaschuu-doljnost.html

Ракурс

За руководящую должность в государственном концерне «Укроборонпром» мошенники требовали 570 тыс. долл. Они представились доверенными лицами президента Владимира Зеленского.

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С требованием взятки за решение вопроса о назначении злоумышленники обратились к бывшему сотруднику госпредприятия «Укрспецэкспорт». Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook.

По словам Богдана, в группу, вероятно, входило четыре человека, но пока задержали только двоих. Спецоперация военной прокуратуры и Службы безопасности Украины проходила в Киеве.

Богдан утверждает, что мошенники в течение месяца требовали деньги у пострадавшего и тогда он обратился с заявлением в СБУ. Отмечается, что злоумышленники оказались киевлянами.

Один из мошенников представлялся помощником главы Офиса, а другой утверждал, что он является руководителем департамента.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве мошенники разработали и реализовывали схему по выманиванию денег у онкобольных людей