Від імені Зеленського шахраї вимагали півмільйона доларів за керівну посаду в «Укроборонпромі». Фото: Rubic

https://racurs.ua/ua/n126151-vid-imeni-zelenskogo-shahrayi-vymagaly-pivmilyona-dolariv-za-kerivnu-posadu-v-ukroboronpromi.html

Ракурс

За керівну посаду в державному концерні «Укроборонпром» шахраї вимагали 570 тис. дол. Вони представилися довіреними особами президента Володимира Зеленського.

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З вимогою хабара за вирішення питання про призначення зловмисники звернулися до колишнього співробітника держпідприємства «Укрспецекспорт». Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Богдан на своїй сторінці в Facebook.

За словами Богдана, в групу, ймовірно, входило четверо осіб, але поки затримали лише двох. Спецоперація військової прокуратури і Служби безпеки України проходила в Києві.

Богдан стверджує, що шахраї протягом місяця вимагали гроші у потерпілого і тоді він звернувся із заявою в СБУ. Зазначається, що зловмисники виявилися киянами.

Один з шахраїв представлявся помічником голови Офісу, а інший стверджував, що він є керівником департаменту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві шахраї розробили і реалізували схему з виманювання грошей у онкохворих людей