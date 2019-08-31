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Від імені Зеленського шахраї вимагали півмільйона доларів за керівну посаду в «Укроборонпромі». Фото: Rubic

Від імені Зеленського шахраї вимагали півмільйона доларів за керівну посаду в «Укроборонпромі» (ФОТО)

31 сер 2019, 08:47
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За керівну посаду в державному концерні «Укроборонпром» шахраї вимагали 570 тис. дол. Вони представилися довіреними особами президента Володимира Зеленського.

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З вимогою хабара за вирішення питання про призначення зловмисники звернулися до колишнього співробітника держпідприємства «Укрспецекспорт». Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Богдан на своїй сторінці в Facebook.

За словами Богдана, в групу, ймовірно, входило четверо осіб, але поки затримали лише двох. Спецоперація військової прокуратури і Служби безпеки України проходила в Києві.

Шахраї від імені Зеленського вимагали півмільйона доларів. Фото: facebook

Богдан стверджує, що шахраї протягом місяця вимагали гроші у потерпілого і тоді він звернувся із заявою в СБУ. Зазначається, що зловмисники виявилися киянами.

Один з шахраїв представлявся помічником голови Офісу, а інший стверджував, що він є керівником департаменту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві шахраї розробили і реалізували схему з виманювання грошей у онкохворих людей

Джерело: Ракурс


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