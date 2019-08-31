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Ракурс
Вибух у Сєвєродвінську: розвідка США назвала причину. Фото: Znaj

Вибух у Сєвєродвінську: розвідка США назвала причину

31 сер 2019, 08:23
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Причину вибуху у Сєвєродвінську назвали у американській розвідці. На думку спецслужби, на півночі Росії в Архангельській області вибух стався під час спроби підняти ракету з ядерним зарядом із дна океану.

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Вибух стався на одному із суден, яке брало участь операції по підняттю ракети. Внаслідок цього зреагував ядерний заряд ракети і стався витік радіації. Про це повідомляє «Голос Америки», посилаючись на видання CNBC.

Нагадаємо, 8 серпня у Росії стався вибух в результаті якого загинули п’ятеро вчених, ще троє осіб отримали поранення, а біля місця вибуху зареєстрували підвищений рівень радіації. У Росії загибель та поранення людей підтвердили лише через два дні після інциденту.

У Росії заявляли, що вибух стався при випробуванні реактивної рідинної установки під час проведення робіт, пов’язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», норвезький вчений заявив, що у Росії вибухнув ядерний реактор.


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