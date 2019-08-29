Вибух в Сєвєродвінську: постраждалі були заражені радіацією і загинули від променевої хвороби. Фото: Delfi

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Ракурс

Променева хвороба вбила двох постраждалих в результаті вибуху в російському Сєвєродвінську.

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Лікарі в Архангельську заявили, що постраждалі від вибуху були заражені великою дозою радіації. Про це повідомляє видання Der Spiegel, передають УНН.

До лікарні доставили трьох чоловіків у віці до 30 років. Всі вони були голі і вкриті фольгою, а одяг потерпілих був у поліетиленових пакетах.

У чоловіків виявилися важкі травми і необхідно було провести операцію. Постраждалих лікарі оглядали без захисних костюмів і тільки в операційній їх перевірили дозиметрами.

У голови одного з чоловіків лікарі зафіксували бета-випромінювання 25 тис. мкР/год (в 500 разів вище норми). Їх відразу ж відвезли до приймального покою і по черзі відмивали у ванній. За словами лікарів, заражену радіацією ванну довелося пізніше демонтувати.

Після операції всіх пацієнтів збиралися відправити Москву, але двоє з них загинули по дорозі в аеропорт від променевої хвороби. У одного з пацієнтів зафіксували 25 тис. лейкоцитів у мікролітрі крові, при допустимому максимальному значенні 10 тис.

Наступного дня після операції в лікарню прибули співробітники ФСБ, які вилучили всі документи і взяли з лікарів підписку про нерозголошення таємниці.

Як раніше повідомляв «Ракурс», норвезький вчений знайшов докази того, що в Сєвєродвінську вибухнув ядерний реактор, а не ракета.