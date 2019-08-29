Взрыв в Северодвинске: пострадавшие были заражены радиацией и погибли от лучевой болезни. Фото: Delfi

https://racurs.ua/n126107-vzryv-v-severodvinske-postradavshie-byli-zarajeny-radiaciey-i-pogibli-ot-luchevoy-bolezni.html

Ракурс

Лучевая болезнь убила двоих пострадавших в результате взрыва в российском Северодвинске.

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Врачи в Архангельске заявили, что пострадавшие от взрыва были заражены большой дозой радиации. Об этом сообщает издание Der Spiegel, передают УНН.

В больницу доставили трех мужчин в возрасте до 30 лет. Все они были голые и укрытые фольгой, а одежда пострадавших была в полиэтиленовых пакетах.

У мужчин оказались тяжелые травмы и необходимо было провести операцию. Пострадавших врачи осматривали без защитных костюмов и только в операционной их проверили дозиметрами.

У головы одного из мужчин врачи зафиксировали бета-излучение 25 тыс. мкР/час (в 500 раз выше нормы). Их сразу же увезли в приемный покой и по очереди отмывали в ванной. По словам врачей, зараженную радиацией ванну пришлось позднее демонтировать.

После операции всех пациентов собирались отправить Москву, но двое из них погибли по дороге в аэропорт от лучевой болезни. У одного из пациентов зафиксировали 25 тыс. лейкоцитов в микролитре крови, при допустимом максимальном значении 10 тыс.

На следующий день после операции в больницу прибыли сотрудники ФСБ, которые изъяли все документы и взяли с врачей подписку о неразглашении тайны.

Как ранее сообщал «Ракурс», норвежский ученый нашел доказательства того, что в Северодвинске взорвался ядерный реактор, а не ракета.