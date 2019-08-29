«Шахтер» сыграет с «Манчестер Сити» и «Динамо», состав всех групп Лиги чемпионов, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n126106-shahter-sygraet-s-manchester-siti-i-dinamo-sostav-vseh-grupp-ligi-chempionov.html

Ракурс

Донецкий «Шахтер» получил соперника в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2019−2020 годов. Команда Луиша Каштру сыграет на этом этапе самого престижного клубного футбольного турнира мира с английским «Манчестер Сити», хорватским «Динамо» и итальянской «Аталантой».

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Это стало известно после проведения жеребьевки Лиги чемпионов, состоявшейся сегодня в Монако.

«Шахтер» попал в группу С. Матчи пройдут 17−18 сентября, 1−2 октября, 22−23 октября, 5−6 ноября, 26−27 ноября и 10−11 декабря. Детальный календарь УЕФА сообщит чуть позже.

Остальные группы сформировалась следующим образом:

Группа A: ПСЖ, «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».

Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».

Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» (Загреб), «Аталанта».

Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер» (Леверкузен), «Локомотив» (Москва).

Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».

Группа F: «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер», «Славия».

Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «Лейпциг».

Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».

Финал нынешней Лиги чемпионов состоится в Стамбуле.

Напомним, что другой украинский клуб — киевское «Динамо» — не смог пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. В заключительном раунде отбора киевляне уступили по сумме двух матчей «Брюгге» (0:1 в гостях и 3:3 дома). После этого «Динамо» уволило тренера Александра Хацкевича и назначило Алексея Михайличенко.