«Шахтар» зіграє з «Манчестер Сіті» і «Динамо», склад усіх груп Ліги чемпіонів, скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n126106-shahtar-zigraie-z-manchester-siti-i-dynamo-sklad-usih-grup-ligy-chempioniv.html

Ракурс

Донецький «Шахтар» отримав суперника у груповому раунді Ліги чемпіонів сезону 2019−2020 років. Команда Луїша Каштру зіграє на цьому етапі найпрестижнішого клубного футбольного турніру світу із англійським «Манчестер Сіті», хорватським «Динамо» та італійською «Аталантою».

Loading...

Це стало відомо після проведення жеребкування Ліги чемпіонів, яке відбулося сьогодні у Монако.

«Шахтар» потрапив у групу С. Матчі відбуватимуться 17−18 вересня, 1−2 жовтня, 22−23 жовтня, 5−6 листопада, 26−27 листопада і 10−11 грудня. Детальний календар УЕФА повідомить трохи згодом.

Решта груп сформувалася таким чином:

Група A: ПСЖ, «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».

Група B: «Баварія», «Тоттенхем», «Олімпіакос», «Црвена Звезда».

Група C: «Манчестер Сіті», «Шахтар», «Динамо» (Загреб), «Аталанта».

Група D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер» (Леверкузен), «Локомотив» (Москва).

Група E: «Ліверпуль», «Наполі», «Зальцбург», «Генк».

Група F: «Барселона», «Боруссія» (Дортмунд), «Інтер», «Славія».

Група G: «Зеніт», «Бенфіка», «Ліон», «Лейпциг».

Група H: «Челсі», «Аякс», «Валенсія», «Лілль».

Фінал цьогорічної Ліги чемпіонів відбудеться у Стамбулі.

Нагадаємо, що інший український клуб — київське «Динамо» — не зміг пробитися в груповий турнір Ліги чемпіонів. У заключному раунді відбору кияни поступилися за сумою двох матчів «Брюгге» (0:1 в гостях та 3:3 вдома). Після цього «Динамо» звільнило тренера Олександра Хацкевича і призначило Олексія Михайличенка.